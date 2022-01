Germania | record di nuovi contagi I casi corrono nelle grandi città e nelle regioni con misure meno rigide

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Latocca un nuovonella diffusione del Covid-19 con80.430in 24 ore. L’incidenza settimanale ogni 100.000 abitanti è ora a 407,5, una settimana fa era 258,6. Un mese fa era stato raggiunta quota 390,9. Non si tratta però probabilmente di un’inversione di tendenza, l’incremento dipenderebbe piuttosto dal fatto che nei giorni festivi sono stati effettuatitest e sono mancate le comunicazioni dei risultati dei rilevamenti svolti. (l’ascesa deiinvece è probabilmente stata costante interessando per prima massicciamente il nord dove omicron si è diffusa per prima). Ci sono grosse differenze regionali e nel Nord del paese la variante Omicron si è propagata prima. Il Land Brema, che all’inizio era stato in testa nella campagna vaccinale, ora ha ...

Parole che arrivano proprio mentre la Germania registra il record di 80.430 nuove infezioni a causa della variante Omicron. Con la decisione di non vaccinarsi, alla fine non si sta prendendo una decis ...
Nelle ultime 24 ore, i casi sono stati 24.343, fra cui 22.729 primi contagi, e 1.614 re infezioni della stessa persona. I quasi 400 morti in Inghilterra, le restrizioni prorogate in Grecia, il record ...