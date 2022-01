Germania, eurodeputato di AfD esulta per la morte di Sassoli: «Finalmente se n’è andato» (Di mercoledì 12 gennaio 2022) «Finalmente questo bastardo se n’è andato». Il messaggio è stato scritto in una chat interna al partito di destra tedesco AfD dall’eurodeputato Nicolaus Fest, che ha attaccato David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo scomparso ieri, 11 gennaio. Fest ha definito l’ex giornalista «un antidemocratico, una vergogna». Gli insulti sono stati resi pubblici, ma l’eurodeputato non si è scomposto. Anzi, ha rincarato la dose con un post su Facebook. E ha accusato Sassoli di «aver coperto» presunti «frodi e scandali» di alcuni eurodeputati. «Il quadro tracciato nelle dichiarazioni e nei necrologi da David Sassoli, il compianto presidente del Parlamento europeo, è incompleto», ha scritto. E ha aggiunto: «Altrettanto discutibile è stato il suo silenzio sul caso del ... Leggi su open.online (Di mercoledì 12 gennaio 2022) «questo bastardo se n’è». Il messaggio è stato scritto in una chat interna al partito di destra tedesco AfD dall’Nicolaus Fest, che ha attaccato David, il presidente del Parlamento europeo scomparso ieri, 11 gennaio. Fest ha definito l’ex giornalista «un antidemocratico, una vergogna». Gli insulti sono stati resi pubblici, ma l’non si è scomposto. Anzi, ha rincarato la dose con un post su Facebook. E ha accusatodi «aver coperto» presunti «frodi e scandali» di alcuni eurodeputati. «Il quadro tracciato nelle dichiarazioni e nei necrologi da David, il compianto presidente del Parlamento europeo, è incompleto», ha scritto. E ha aggiunto: «Altrettanto discutibile è stato il suo silenzio sul caso del ...

Advertising

MauroCapozza : RT @ultimora_pol: #Germania #UE L’eurodeputato di Nicolaus #Fest (#AfD|ID) avrebbe esultato in un gruppo WhatsApp di colleghi per la morte… - Davide2344 : RT @ultimora_pol: #Germania #UE L’eurodeputato di Nicolaus #Fest (#AfD|ID) avrebbe esultato in un gruppo WhatsApp di colleghi per la morte… - damorantonio : RT @ultimora_pol: #Germania #UE L’eurodeputato di Nicolaus #Fest (#AfD|ID) avrebbe esultato in un gruppo WhatsApp di colleghi per la morte… - kiara86769608 : RT @ultimora_pol: #Germania #UE L’eurodeputato di Nicolaus #Fest (#AfD|ID) avrebbe esultato in un gruppo WhatsApp di colleghi per la morte… - ultimora_pol : #Germania #UE L’eurodeputato di Nicolaus #Fest (#AfD|ID) avrebbe esultato in un gruppo WhatsApp di colleghi per la… -