Gb, Johnson si scusa: party a Downing Street pensavo fosse "lavoro" (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il premier britannico Boris Johnson si è scusato in Parlamento per il cosiddetto 'party gate' legato a un incontro organizzato nel giardino di Downing Street nel maggio del 2020, quando il Regno Unito ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il premier britannico Borissi èto in Parlamento per il cosiddetto 'gate' legato a un incontro organizzato nel giardino dinel maggio del 2020, quando il Regno Unito ...

Advertising

Italia_Notizie : Johnson si scusa per i party a Downing Street durante il lockdown I laburisti: «Si dimetta» - alexproietti : RT @Agenzia_Ansa: Johnson si scusa per il party gate, ma l'opposizione è all'attacco chiede dimissioni. Il premier britannico in Parlamento… - Agenzia_Ansa : Johnson si scusa per il party gate, ma l'opposizione è all'attacco chiede dimissioni. Il premier britannico in Parl… - fisco24_info : Johnson si scusa per il party gate, l'opposizione all'attacco chiede dimissioni: Il premier in Parlamento ha ricono… - AdaMggre : Boris Johnson si scusa per un fatto accaduto nel maggio del 2020 e vabbè fra ormai lasciavi perdere che ci fa?? -