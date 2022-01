Gazzetta: Polonia, dopo Cannavaro, anche Pirlo verso il no alla panchina da ct (Di mercoledì 12 gennaio 2022) dopo il no di Fabio Cannavaro alla panchina della Nazionale polacca, è in arrivo anche il no di Andrea Pirlo. La Gazzetta scrive: “Così Cannavaro, l’ex c.t. ad interim della Cina, ha declinato la proposta, dopo un contatto telefonico col presidente polacco. E lo stesso pare stia per fare Pirlo. Entrambi gli ex azzurri sono più orientati a cercare un futuro in un club. Pirlo è già stato accostato al Genoa prima della scelta Shevchenko e di recente si è parlato di lui come ipotesi a Lisbona per il Benfica, che ha perso Jorge Jesus dimissionario, ma poi ha confermato per questa stagione l’ex assistente Nelson Verissimo”. La Polonia dunque si orienterà per una soluzione interna: restano in ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 12 gennaio 2022)il no di Fabiodella Nazionale polacca, è in arrivoil no di Andrea. Lascrive: “Così, l’ex c.t. ad interim della Cina, ha declinato la proposta,un contatto telefonico col presidente polacco. E lo stesso pare stia per fare. Entrambi gli ex azzurri sono più orientati a cercare un futuro in un club.è già stato accostato al Genoa prima della scelta Shevchenko e di recente si è parlato di lui come ipotesi a Lisbona per il Benfica, che ha perso Jorge Jesus dimissionario, ma poi ha confermato per questa stagione l’ex assistente Nelson Verissimo”. Ladunque si orienterà per una soluzione interna: restano in ...

Advertising

napolista : Gazzetta: Polonia, dopo Cannavaro, anche #Pirlo verso il no alla panchina da ct Entrambi i tecnici sono più orient… - temujin81 : @SNAPOLI24 @AndreaQuadrati 'La Polonia ha vaccinato tutti'. - maaloxtutti : @Gazzetta_it @GiovaAlbanese La Polonia per gli europei aveva annunciato la totale vaccinazione per tutti gli atleti… - napolista : Gazzetta: Fabio #Cannavaro dice no alla #Polonia, #Pirlo in corsa per il posto da ct Nei giorni scorsi la Federazi… - Mercato_SerieA : Polonia, oggi la risposta definitiva di Cannavaro. L’alternativa? Pirlo -