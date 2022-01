Gas, l’Agenzia internazionale dell’energia accusa Mosca: “Riduce le forniture all’Europa per ragioni geopolitiche” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Secondo il numero uno dell’Agenzia internazionale dell’energia (Aie) Faith Briol la Russia sta volutamente limitando le forniture di gas all’Europa come strumento di pressione geopolitica, in particolare in relazione alle tensioni in Ucraina. Il sospetto circola da tempo ma è la prima volta che l’Agenzia si esprime apertamente in tal senso. Opportuno ricordare che la Russia non fa parte dei membri dell’Aie, espressione dei paesi Ocse. Briol ha affermato che Mosca sta Riducendo di circa un terzo i flussi verso l’Europa, favorendo in questo modo pressioni al rialzo sui prezzi. Nelle scorse settimane il gasdotto Yamal, che collega Russia e Germania attraversando Polonia e Bielorussia, ha registrato addirittura un’inversione dei flussi che scorrono ora da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Secondo il numero uno del(Aie) Faith Briol la Russia sta volutamente limitando ledi gascome strumento di pressione geopolitica, in particolare in relazione alle tensioni in Ucraina. Il sospetto circola da tempo ma è la prima volta chesi esprime apertamente in tal senso. Opportuno ricordare che la Russia non fa parte dei membri dell’Aie, espressione dei paesi Ocse. Briol ha affermato chestando di circa un terzo i flussi verso l’Europa, favorendo in questo modo pressioni al rialzo sui prezzi. Nelle scorse settimane il gasdotto Yamal, che collega Russia e Germania attraversando Polonia e Bielorussia, ha registrato addirittura un’inversione dei flussi che scorrono ora da ...

Advertising

ondaverdeitalia : RT @europaverde_it: Come riportato dal @FT, il capo dell'Agenzia internazionale per l'energia ha accusato la #Russia di limitare le fornitu… - europaverde_it : Come riportato dal @FT, il capo dell'Agenzia internazionale per l'energia ha accusato la #Russia di limitare le for… - KCastigada : RT @ethrusco: Fatih Birol, responsabile dell'Agenzia internazionale per l'energia, accusa Russia e Gazprom della crisi energetica. FALSO! G… - GiorgioBaldari : RT @ethrusco: Fatih Birol, responsabile dell'Agenzia internazionale per l'energia, accusa Russia e Gazprom della crisi energetica. FALSO! G… - AristarcoScann1 : RT @ethrusco: Fatih Birol, responsabile dell'Agenzia internazionale per l'energia, accusa Russia e Gazprom della crisi energetica. FALSO! G… -