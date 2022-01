Gas | Aie accusa la Russia e Gazprom della crisi in Europa

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il responsabile dell'Agenzia internazionale per l'energia, Fatih Birol,laenergetica in. "Ci sono forti evidenze del fatto che la carenza di gas in...

Il responsabile dell'Agenzia internazionale per l'energia, Fatih Birol, accusa la Russia e Gazprom della crisi energetica in Europa. "Ci sono forti evidenze del fatto che la carenza diin Europa sia causata dal comportamento della Russia", ha detto Birol ai giornalisti secondo quanto riferisce la stampa. "L'attuale deficit di stoccaggio nell'Unione europea - ha puntualizzato - è ......Mentre a Glasgow si discute su come ridurne il consumo la domanda di petrolio torna sopra i 100 milioni di barili/giorno L'ha anche diffuso uno studio in cui evidenza come le emissioni di...Inoltre, ha aggiunto Birol, "i bassi flussi di gas russo di oggi verso l'Europa coincidono con l'intensificarsi delle tensioni geopolitiche sull'Ucraina". Secondo il capo dall'Aie "la Russia potrebbe ...Guerra fredda sul gas. La Russia riceve le pesanti accuse dall'AIE sul taglio delle forniture in Europa, dove cresce il costo dell'energia ...