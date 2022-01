Funzionario di polizia non vaccinato | sospeso a Bologna

Advertising

Undiin servizio a Bologna, il vice questore aggiunto Giuseppe Accroglianò, è stato sospeso per non aver aderito all'obbligo vaccinale, come previsto dal decreto del presidente del ...... Biologico, chimico, radiologico) e 26 operatori coordinati daldi guardia : i vigili ... Sul posto oltre ai vigili del fuoco sono intervenute lalocale, il sindaco e il personale ...Un funzionario di polizia in servizio a Bologna, il vice questore aggiunto Giuseppe Accroglianò, è stato sospeso per non aver aderito all'obbligo vaccinale, come previsto dal decreto del presidente de ...Bologna, 12 gennaio 2022 - Ufficialmente è sospeso dal 7 gennaio. Motivo? Non è vaccinato come previsto dalle normative per professori, militari e poliziotti entrate in vigore il 15 dicembre. E il pro ...