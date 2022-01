Funerale con lode al nazismo. Ma la vergogna è la destra che tace. Svastica sulla bara di una militante di Forza Nuova. Diocesi, Sinistra e Cinque Stelle condannano il gesto (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Una bandiera con Svastica nazista adagiata sulla bara del defunto all’esterno di una chiesa di Roma dopo la celebrazione liturgica del Funerale: il gesto non poteva che scatenare un mare di polemiche nel mondo politico ed ecclesiastico. Ma partiamo dall’inizio. La vicenda si è verificata in occasione delle esequie di Alessia Augello, militante 44enne di Forza Nuova deceduta a causa di alcune complicazioni sorte a seguito di un intervento chirurgico. Dopo il rito funebre di tipo cattolico celebrato all’interno della parrocchia di Santa Lucia, la bara, collocata lungo il sagrato della chiesa, è stata avvolta con il drappo incriminato e quindi circondata da una decina di militanti. Pure il saluto romano tributato alla defunta, ed ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Una bandiera connazista adagiatadel defunto all’esterno di una chiesa di Roma dopo la celebrazione liturgica del: ilnon poteva che scatenare un mare di polemiche nel mondo politico ed ecclesiastico. Ma partiamo dall’inizio. La vicenda si è verificata in occasione delle esequie di Alessia Augello,44enne dideceduta a causa di alcune complicazioni sorte a seguito di un intervento chirurgico. Dopo il rito funebre di tipo cattolico celebrato all’interno della parrocchia di Santa Lucia, la, collocata lungo il sagrato della chiesa, è stata avvolta con il drappo incriminato e quindi circondata da una decina di militanti. Pure il saluto romano tributato alla defunta, ed ...

