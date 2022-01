Freddo e temperature gelide su mezza Italia, il meteo fino a venerdì (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Si accentua il Freddo sull’Italia per un impulso polare che sta attraversando velocemente la penisola dal Centro verso il Sud. Il team del sito www.iLmeteo.it avvisa che gli effetti di questo blitz Freddo si faranno sentire soprattutto sulle regioni adriatiche (neve fin quasi sulle coste) dopo che aver interessato il Lazio e l’Umbria nelle primissime ore del giorno (con brevi nevicate a bassissima quota e anche a Roma). Entro sera le precipitazioni raggiungeranno pure la Sicilia dopo aver interessato la Sardegna sudorientale. Il nuovo afflusso di aria gelida farà abbassare ulteriormente le temperature che saranno decisamente gelide di notte su tutto il Nord con valori fino a -6°C in pianura e -13 a circa 1200 metri, gelo notturno anche in Toscana e sulle zone interne ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Si accentua ilsull’per un impulso polare che sta attraversando velocemente la penisola dal Centro verso il Sud. Il team del sito www.iL.it avvisa che gli effetti di questo blitzsi faranno sentire soprattutto sulle regioni adriatiche (neve fin quasi sulle coste) dopo che aver interessato il Lazio e l’Umbria nelle primissime ore del giorno (con brevi nevicate a bassissima quota e anche a Roma). Entro sera le precipitazioni raggiungeranno pure la Sicilia dopo aver interessato la Sardegna sudorientale. Il nuovo afflusso di aria gelida farà abbassare ulteriormente leche saranno decisamentedi notte su tutto il Nord con valoria -6°C in pianura e -13 a circa 1200 metri, gelo notturno anche in Toscana e sulle zone interne ...

