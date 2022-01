Franco Battiato, cosa ha causato la morte del grande cantante? (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Franco Battiato storico cantautore e compositore italiano è scomparso il 18 Maggio del 2021 dopo una lunga malattia, ma entriamo nello specifico e scopriamo cosa aveva. Getty ImagesResta ancora oggi uno dei musicisti di maggiore rilievo della musica italiana, grazie alla sua musica ha conquistato tantissime generazioni di persone che non possono smettere di canticchiare una delle sue canzoni che lo renderanno per sempre immortale. La sua morte è stata davvero un enorme dolore non solo per tutti i fan ma anche per i colleghi e tutto il mondo della musica che ancora oggi non smette di fare un tributo alla sua storia che resterà per sempre nel cuore di tutti. Ma prima di andare oltre facciamo un passo indietro e cerchiamo di scoprire quale sono state le cause della sua morte, tutto pare ... Leggi su chenews (Di mercoledì 12 gennaio 2022)storico cantautore e compositore italiano è scomparso il 18 Maggio del 2021 dopo una lunga malattia, ma entriamo nello specifico e scopriamoaveva. Getty ImagesResta ancora oggi uno dei musicisti di maggiore rilievo della musica italiana, grazie alla sua musica ha conquistato tantissime generazioni di persone che non possono smettere di canticchiare una delle sue canzoni che lo renderanno per sempre immortale. La suaè stata davvero un enorme dolore non solo per tutti i fan ma anche per i colleghi e tutto il mondo della musica che ancora oggi non smette di fare un tributo alla sua storia che resterà per sempre nel cuore di tutti. Ma prima di andare oltre facciamo un passo indietro e cerchiamo di scoprire quale sono state le cause della sua, tutto pare ...

Advertising

RaiTre : Una serata speciale dedicata a Franco Battiato, Pif dialogando con gli amici di una vita, dietro le quinte della ke… - pif_iltestimone : Domani sera, alle 21:20 su @RaiTre, per ricordare Franco Battiato abbiamo inventato un nuovo genere televisivo: il… - RaiRadio2 : La musica di Franco Battiato ci accompagnerà sempre?? Quale tra le sue canzoni amate di più??? Un omaggio al Maestro… - badgalchii : alexa play l’animale by franco battiato - Sapiddu : 'Per fortuna il mio razzismo non mi fa guardare quei programmi demenziali con tribune elettorali. (Franco Battiat… -