Francia, la Le Pen sicura di battere Macron: «La mia vittoria è importante per l'intera Europa» (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Pazienza se per attaccare Emmanuel Macron finisce per regalare un complimento a Mario Draghi, ma la politica vive di queste contraddizioni. E Marine Le Pen non ne è immune. Soprattutto quando la cucina interna finisce per sovrapporsi alla politica estera, ammesso che possa ancora definirsi tale quella all'interno della Ue. Fatto sta che parlando con il Foglio la bionda leader del Rassemblement National si lascia scappare che l'Italia ha portato a casa più soldi della Francia nell'ambito delle risorse del Pnrr. Un modo come un altro per sottolineare l'evanescenza dell'attuale inquilino dell'Eliseo, cui spera di succedere alle presidenziali del prossimo aprile. Sarebbe in realtà più esatto dire che ci conta, fino a dare alla propria vittoria un tocco d'ineluttabilità. Marine Le Pen intervistata dal Foglio «Macron è il ...

