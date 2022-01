FOSCA INNOCENTI | PROMO E PRIME SCENE DELLA SERIE DI CANALE 5 CON VANESSA INCONTRADA

Leggi su bubinoblog

(Di mercoledì 12 gennaio 2022)è la nuovadi5 con protagonistie Francesco Arca. Quattro puntate per una fiction destinate a svilupparsi in più stagioni, seguendo la falsariga del grande successo ottenuto su Rai1 dalle “signore in giallo” Imma Tataranni, Lolita Lobosco e Mina Settembre. Probabilmente in onda a febbraio nei mercoledì sera, quelli liberi dalle partite.– LA SCHEDA Crime dramedy, 4 puntate da 100 minuti Titolo internazionale:, a Tuscan Policewoman Una coproduzione Mediaset – Banijay Studios Italy Regia di Fabrizio Costa Scritto da Dido Castelli e Graziano Diana– IL CAST, ...