Fortnite | arriva un nuovo aggiornamento | ci saranno anche tornado e fulmini

(Di mercoledì 12 gennaio 2022)conper il celebre battle royale di Epic Games., celeberrimo battle royale della Epic Games, non finisce mai di stupire i milioni di videogiocatori sparsi in tutto il mondo con nuovi aggiornamenti. Epic Games ha infatti pubblicato la patch 19.01 del Capitolo 3, che tra le novità ne

Advertising

SparxITA : Usa il codice: SPARX - Quando arriva l’aggiornamento 19.10 di Fortnite? Tornadi, pistoli a razzi, Pinnacoli Pendent… - maninomax : @Candeggina_ Poi arriva Roblox, poi Clash Royale, poi Fortnite... Non se ne esce ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Fortnite arriva

La notizia della potenziale collaborazionetramite un recente episodio del podcast XboxEra ... 'A pparentemente la Paramount ha firmato un accordo con Epic per portare proprietà su'. E,......Games e People Can Fly sul loro titolo. Il titolo si arricchisce con altre skin dedicate alle opere più famose. Dopo l'arrivo di Boba Feet e il nuovo pacchetto Crew 2022 ecco che già...Dopo averli visti in azione nel Trailer del Capitolo 3 di Fortnite, i tornadi e le tempeste sono finalmente disponibili in gioco, ad annunciarlo è stata la ...Il nuovo aggiornamento di Fortnite inserisce delle novità devastanti all'interno del gioco, tra cui le calamità naturali da affrontare.