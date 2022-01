Fondo regionale per la crescita: 200 milioni per Pmi e professionisti campani (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Incentivi a sostegno di nuovi investimenti finalizzati al rafforzamento e alla ristrutturazione aziendale, all’innovazione produttiva, organizzativa e all’efficienza energetica. Attraverso la sua società in house Sviluppo campania, la Regione scende in campo per affiancare le imprese nella ripartenza post-Covid con il “Fondo regionale per la crescita campania” mettendo a disposizione risorse per 196,5 milioni di euro, a valere su Fondi POR FESR. Due i beneficiari del nuovo strumento: piccole e microimprese, iscritte nell’apposito Registro della Camera di Commercio da almeno 12 mesi; Liberi professionisti titolari di Partita Iva da almeno 12 mesi. Tre le tipologie di interventi (da realizzare sul territorio della Regione campania) finanziabili con le ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Incentivi a sostegno di nuovi investimenti finalizzati al rafforzamento e alla ristrutturazione aziendale, all’innovazione produttiva, organizzativa e all’efficienza energetica. Attraverso la sua società in house Sviluppoa, la Regione scende in campo per affiancare le imprese nella ripartenza post-Covid con il “per laa” mettendo a disposizione risorse per 196,5di euro, a valere su Fondi POR FESR. Due i beneficiari del nuovo strumento: piccole e microimprese, iscritte nell’apposito Registro della Camera di Commercio da almeno 12 mesi; Liberititolari di Partita Iva da almeno 12 mesi. Tre le tipologie di interventi (da realizzare sul territorio della Regionea) finanziabili con le ...

