Fondi, 12 posti per il servizio civile: assegno mensile da 444,33 euro (Di mercoledì 12 gennaio 2022) servizio civile, 12 posti anche al Comune di Fondi. E' aperto il bando per il servizio civile presso il Comune con le domande da presentare entro il 26/01/2022. Quattro i progetti attivi: biblioteca, museo, assistenza disabili e anziani. Ai giovani selezionati, di un'età compresa tra i 18 e i 29 anni, verrà riconosciuto un assegno mensile di 444,33 euro. servizio civile al Comune di Fondi: i posti disponibili La scadenza delle domande è fissata per le 14:00 del 26 gennaio 2022. Il bando consentirà a 56.205 ragazzi in tutta Italia di diventare operatori volontari di servizio civile e, tra i progetti attivi, ce ne sono anche quattro ...

