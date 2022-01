Foggia, dopo le bombe la ministra Lamorgese in città per presiedere il Comitato per la sicurezza: “Valutare le misure da assumere” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “La magistratura e le forze di polizia stanno assicurando il massimo impegno contro le organizzazioni criminali che operano a Foggia e in provincia”. Così la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, annuncia che il prossimo lunedì – 17 gennaio – presiederà, in Prefettura, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica a cui parteciperanno anche il capo della Polizia, il direttore generale della Pubblica sicurezza, i comandanti generali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, i vertici della locale Procura della Repubblica e della Direzione distrettuale antimafia di Bari. La riunione del Comitato, ha spiegato Lamorgese, “sarà l’occasione per Valutare insieme le misure da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “La magistratura e le forze di polizia stanno assicurando il massimo impegno contro le organizzazioni criminali che operano ae in provincia”. Così ladell’Interno, Luciana, annuncia che il prossimo lunedì – 17 gennaio – presiederà, in Prefettura, ilprovinciale per l’ordine e lapubblica a cui parteciperanno anche il capo della Polizia, il direttore generale della Pubblica, i comandanti generali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, i vertici della locale Procura della Repubblica e della Direzione distrettuale antimafia di Bari. La riunione del, ha spiegato, “sarà l’occasione perinsieme leda ...

