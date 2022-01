Firenze | danneggiato presepe per selfie con Gesù Bambino | denunciati 3 giovani**

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Firenze, 12 gen. - (Adnkronos) - Avevanonella notte di Capodanno la statua del Bambindeldel Duomo di Firenze, dove si erano introdotti per farsiin varie pose goliardiche tra le statue della Sacra Famiglia: gli autori del vandalismo, tre giovani tra i 17 e i 19, sono stati identificati e. A seguito della denuncia presentata la scorsa settimana dall'Opera di Santa Maria del Fiore, i carabinieri della stazione degli Uffizi, al termine di serrate indagini, hanno dato un nome ai tre ragazzi, residenti in provincia di Savona, che ora dovranno rispondere del reato di 'offesa ad una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose'. Dall'analisi dei filmati registrati sia dal circuito di videosorveglianza interno alche ...

Advertising

sindelicato : RT @Noiconsalvini: FIRENZE. RAID VANDALICO NEL PRESEPE NEL DUOMO. IL CARDINALE BETORI: UN OLTRAGGIO - Profilo3Marco : RT @LegaSalvini: FIRENZE. RAID VANDALICO NEL PRESEPE NEL DUOMO. IL CARDINALE BETORI: UN OLTRAGGIO - lecceto : RT @LegaSalvini: FIRENZE. RAID VANDALICO NEL PRESEPE NEL DUOMO. IL CARDINALE BETORI: UN OLTRAGGIO - Noiconsalvini : FIRENZE. RAID VANDALICO NEL PRESEPE NEL DUOMO. IL CARDINALE BETORI: UN OLTRAGGIO - m1marisa : RT @LegaSalvini: FIRENZE. RAID VANDALICO NEL PRESEPE NEL DUOMO. IL CARDINALE BETORI: UN OLTRAGGIO -

Ultime Notizie dalla rete : **Firenze danneggiato

Il Tempo

...di sostituzione del giuntodi un viadotto è quello he attraversa i territori comunali di Certaldo, Gambassi Terme e San Gimignano. L'ufficio viabilità della Città Metropolitana di...Da ciò deriva, in tema di ripartizione dell'onere probatorio , che, mentre ildeve ... Tribunalesez. II, 08/05/2020, n.1038 La diligenza richiesta ai docenti va rapportata alle ...Tre giovani tra i 17 e i 19 anni, tutti provenienti da Savona, sono stati ritenuti responsabili del danneggiamento del presepe davanti al Duomo di ...Per consentire l'esecuzione in sicurezza di un intervento di sostituzione di un giunto danneggiato di un viadotto sulla Sr 429 'Variante di Certaldo', ...