Fiorentina | super offerta dell’Arsenal per Vlahovic | i dettagli

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Allasarebbe arrivata un’pazzesca per Dusanda parte: le ultime sul futuro del serbo Secondo quanto riportato dal quotidiano La Nazione, allasarebbe arrivata una megaper Dusanda parte. I Gunners le stanno provando tutte per portare il serbo a Londra il prima possibile. Sul piatto ci sarebbero 70 milioni di euro al club viola e 18 a stagione al ragazzo. Cifre difficilmente pareggiabili dai club italiani interessati al calciatore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Nazione, alla Fiorentina sarebbe arrivata una mega offerta per Dusan Vlahovic da parte dell'Arsenal. I Gunners le stanno provando tutte per portare il serbo a Londra il prima possibile. Sul piatto ci sarebbero 70 milioni di euro al club viola e 18 a stagione al ragazzo. Cifre difficilmente pareggiabili dai club italiani interessati al calciatore.