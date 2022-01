Fiorentina | nuovo positivo nel gruppo squadra | vaccinato e asintomatico

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Nuova positività al Covid-19 in casa. La società viola infatti comunica che “un membro delregolarmenteè risultatoal Covid-19 ad un tampone eseguito nella giornata di ieri”. “La società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità competenti“, conclude la nota della società. SERIE A, TUTTI I GIOCATORI POSITIVI AL COVID SportFace.

... un membro del gruppo squadra, regolarmente vaccinato, è positivo al Covid Unpositivo al Covid nella. A comunicarlo è lo stesso club viola. COMUNICATO - "ACFcomunica che ...