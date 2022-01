(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Alla vigilia della sfida di Coppa Italiail, Vincenzo, tecnico della, presenta così la sfida in conferenza stampa: Coppa Italia “È una competizione importante, ufficiale. Abbiamo voglia di rivalsa, soprattutto dopo la partita di Torino. Vogliamo fare una prestazione diversa e possibilmente di passare il turno, come tutti arrivati a questo punto della Coppa Italia”. La formazioneil“Domani rientra Dragowski, sarà titolare. Ha recuperato, ora sta bene. Il problema muscolare non c’è più. Si chiude il cerchio, visto che si fece male coliltorna.In difesa può capitare che si abbassi la tensione. Subiamo pochi tiri, ma prendiamo subito gol. Nastasic sta ...

Advertising

CalcioOggi : Fiorentina, Italiano: 'Domani gioca Dragowski. Ikonè e Piatek? Vi dico una cosa' - Fantacalcio ® - gilnar76 : Fiorentina, Italiano annuncia: “Contro il #Napoli recuperiamo due giocatori” #Forzanapoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - Ducciozamba : Riccardo #Sottil non è tra i convocati per #NapoliFiorentina, ma è rientrato oggi a disposizione di mister Vincenzo #Italiano #fiorentina - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? #Italiano: 'La scelta su Dragowski, calma con Ikoné, #Piatek c'è! Gonzalez e Castrovilli...' ? - NapoliToday : #Calcio #NotizieSSCNapoli Napoli-Fiorentina, un caso di positività al Covid tra i viola: i convocati di Italiano… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Italiano

Vincenzo, tecnico della, ha diramato la lista dei convocati per la sfida, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, contro il Napoli. Assente il difensore Lucas Martinez Quarta, ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Convocati, diramata la lista dei convocati per la gara di domani contro il Napoli: presente il neo acquisto Laha diramato la lista dei convocati per il match di Coppa Italia con il Napoli. Portieri: Dragowski, Rosati, Terracciano Difensori: Biraghi, Igor, Milenkovic, Nastasic, Odriozola, Terzic, ...Così il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano alla vigilia della trasferta di Napoli valida per i quarti di finale di Coppa Italia: “Siamo tutti consapevoli della brutta prestazione e della brutt ...Scommesse pronte a vivere lo spettacolo delle gare del giovedì, con Napoli-Fiorentina e Milan - Genoa in Coppa Italia. Torna la B.