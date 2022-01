Fiorentina, dall’Inghilterra pronto il nuovo assalto a Vlahovic (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Non c’è pace per i tifosi della Fiorentina. L’Arsenal infatti starebbe preparando una nuova super offerta per portare Vlahovic a Londra già a gennaio e anticipare così le altre pretendenti. La notizia è stata diffusa ieri dai media inglesi e riportata da La Nazione. Secondo il quotidiano i gunners sarebbero pronti a inviare un’offerta da 70 milioni ai viola. 19 invece i milioni che sarebbero destinati allo stipendio del serbo e ben 18 quelli diretti al suo procuratore al momento della firma del contratto. Cifre che farebbero tentennare chiunque. Thomas Cambiaso Leggi su rompipallone (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Non c’è pace per i tifosi della. L’Arsenal infatti starebbe preparando una nuova super offerta per portarea Londra già a gennaio e anticipare così le altre pretendenti. La notizia è stata diffusa ieri dai media inglesi e riportata da La Nazione. Secondo il quotidiano i gunners sarebbero pronti a inviare un’offerta da 70 milioni ai viola. 19 invece i milioni che sarebbero destinati allo stipendio del serbo e ben 18 quelli diretti al suo procuratore al momento della firma del contratto. Cifre che farebbero tentennare chiunque. Thomas Cambiaso

