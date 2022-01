Filiere strategiche resilienti. Il caso della cosmetica (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Come hanno reagito le aziende cosmetiche all’emergenza? Quali iniziative hanno messo in atto per far fronte ai condizionamenti globali imposti dalla pandemia? Quali strategie hanno elaborato per rispondere ai lockdown e alle chiusure più o meno parziali dei punti vendita in Italia e all’estero? Risponde a questi interrogativi un’indagine del centro studi di cosmetica Italia che, da febbraio 2020, monitora il comportamento delle imprese per dar luce alla loro capacità di reazione alla crisi da Covid-19. Dall’analisi emerge che, nell’arco degli ultimi diciotto mesi, l’intera filiera cosmetica ha integrato nei propri meccanismi nuove strategie per far fronte alle mutate abitudini d’acquisto. Dalla risposta data ai profondi cambiamenti che la stessa distribuzione ha dovuto affrontare per adeguarsi alle opzioni di consumo, arriva la conferma ... Leggi su formiche (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Come hanno reagito le aziende cosmetiche all’emergenza? Quali iniziative hanno messo in atto per far fronte ai condizionamenti globali imposti dalla pandemia? Quali strategie hanno elaborato per rispondere ai lockdown e alle chiusure più o meno parziali dei punti vendita in Italia e all’estero? Risponde a questi interrogativi un’indagine del centro studi diItalia che, da febbraio 2020, monitora il comportamento delle imprese per dar luce alla loro capacità di reazione alla crisi da Covid-19. Dall’analisi emerge che, nell’arco degli ultimi diciotto mesi, l’intera filieraha integrato nei propri meccanismi nuove strategie per far fronte alle mutate abitudini d’acquisto. Dalla risposta data ai profondi cambiamenti che la stessa distribuzione ha dovuto affrontare per adeguarsi alle opzioni di consumo, arriva la conferma ...

