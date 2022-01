Fermato perchè tassista abusivo, Carabinieri scoprono che è ricercato (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPozzuoli (Na) – tassista abusivo ma anche ricercato dal 2019 per spaccio di droga. E’ quanto hanno scoperto i Carabinieri a Pozzuoli (Napoli). Durante alcuni controlli, i militari hanno Fermato Omoha Dele, 43enne di origini nigeriane: non aveva documenti di identità né patente ma garantiva comunque un servizio di trasporto passeggeri, senza licenza e copertura assicurativa. I militari della sezione radiomobile di Pozzuoli lo hanno individuato a Licola e per identificarlo lo hanno fotosegnalato. Dall’analisi delle sue impronte digitali è emerso che fosse ricercato da tempo, destinatario di un ordine di carcerazione emesso nel 2019 dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere. Secondo il provvedimento dell’Autorità giudiziaria il 43enne dovrà scontare 8 anni ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPozzuoli (Na) –ma anchedal 2019 per spaccio di droga. E’ quanto hanno scoperto ia Pozzuoli (Napoli). Durante alcuni controlli, i militari hannoOmoha Dele, 43enne di origini nigeriane: non aveva documenti di identità né patente ma garantiva comunque un servizio di trasporto passeggeri, senza licenza e copertura assicurativa. I militari della sezione radiomobile di Pozzuoli lo hanno individuato a Licola e per identificarlo lo hanno fotosegnalato. Dall’analisi delle sue impronte digitali è emerso che fosseda tempo, destinatario di un ordine di carcerazione emesso nel 2019 dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere. Secondo il provvedimento dell’Autorità giudiziaria il 43enne dovrà scontare 8 anni ...

