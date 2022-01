Fdi | Colosimo | discarica Albano | 21 gennaio commissione trasparenza Pisana

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma – “Ho intenzione di convocare, per venerdì prossimo 21, una seduta dellaper discutere sulla questione delladi.” “Ho ricevuto, infatti, nei giorni scorsi una richiesta di audizione urgente da parte dell’associazione Salute Ambientee mi sembra doveroso ascoltarli, come da loro sollecitato, anche alla presenza della Direzione regionale Ambiente e dell’Arpa Lazio”. E’ quanto dichiara il presidente dellae Pubblicità della Regione Lazio, Chiara. (Agenzia Dire)

Advertising

FratellidItalia : RT @ProVitaFamiglia: ??FIGLIO UCCISO PERCHÉ DISABILE? COLOSIMO (FdI): 'URGENTE PARLARE DI QUESTE FRAGILITÀ' Leggi qui la nostra intervista… - ChiaraColosimo : RT @ProVitaFamiglia: ??FIGLIO UCCISO PERCHÉ DISABILE? COLOSIMO (FdI): 'URGENTE PARLARE DI QUESTE FRAGILITÀ' Leggi qui la nostra intervista… - FratellidItalia : RT @ChiaraColosimo: Figlio ucciso perché disabile? Colosimo (FdI): «Urgente parlare di queste fragilità» La mia intervista a @ProVitaFamigl… - piero636 : RT @ProVitaFamiglia: ??FIGLIO UCCISO PERCHÉ DISABILE? COLOSIMO (FdI): 'URGENTE PARLARE DI QUESTE FRAGILITÀ' Leggi qui la nostra intervista… - StefanoDavagni : RT @ProVitaFamiglia: ??FIGLIO UCCISO PERCHÉ DISABILE? COLOSIMO (FdI): 'URGENTE PARLARE DI QUESTE FRAGILITÀ' Leggi qui la nostra intervista… -

Ultime Notizie dalla rete : Fdi Colosimo

RomaDailyNews

"La madre avrebbe ucciso il figlio di 2 anni " scrivein un tweet ". Un fatto tragico, ma se venisse confermato che l'ha fatto perché pensava fosse un bimbo con disabilità, non solo è un ...Nonostante i numerosi emendamenti di, inoltre, la pressione fiscale sui cittadini resta molto ...e all'incapacità dell'Amministrazione Zingaretti di far ripartire il Lazio.' Chiara, ..."Con determina n. G16730 la Regione Lazio ha deciso l'aumento di 500.000 euro delle risorse per il bando a favore dei Comuni del Lazio per la concessione dei contributi finanziati per la realizzazione ...“Regione Lazio, Fratelli d’Italia ha espresso un voto contrario alla legge di bilancio presentata, con enorme ritardo e a ridosso delle festività, in Consiglio dalla maggioranza di centrosinistra. Un ...