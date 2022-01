F1 | Mercedes chiede la testa di Masi e Tombazis? Spariti dall’organigramma dopo Abu Dhabi Hamilton tace

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Lewisnon parla in pubblico da un mese esatto. Il britannicodallo scorso 12 dicembre, ovvero dai tempi del discusso GP di Abu, ultima gara del Mondiale F1 2021. In quell’occasione il pilota dellaera saldamente al comando della gara ed era lanciatissimo verso la conquista dell’ottavo titolo iridato della carriera, ma l’ingresso della safety car e il discusso sviluppo di quel frangente ha rivoluzionato l’esito del Gran Premio: Max Verstappen ha operato il sorpasso all’ultimo giro su Lewis, ha vinto la gara e ha conquistato il primo Mondiale della sua carriera. L’epilogo non è chiaramente stato digerito dal ribattezzato Re Nero, che si trincera dietro un silenzio assordante, e nemmeno alle Frecce d’Argento, che avevano infatti presentato reclamo per quanto successo ...

Ultime Notizie dalla rete : Mercedes chiede

...fa mistero di aver imparato molto da Lewis Hamilton durante la convivenza con l'inglese in,...sempre di più a se stesso e alla scuderia, ogni anno migliora un po' di più come pilota'. ...Lewis Hamilton non parla in pubblico da un mese esatto. Il britannico tace dallo scorso 12 dicembre, ovvero dai tempi del discusso GP di Abu Dhabi, ultima gara del Mondiale F1 2021. In quell'occasione ...Le regole rivoluzionate promettono sorprese, i team si aspettano che ci vorrà tempo per capire le vetture a effetto suolo. Chi vince il primo Gp potrebbe perdere in fretta il vantaggio ...