F.1, caso-Hamilton un mese dopo: il "giallo" del nuovo organigramma FIA (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Com'è noto, la Federazione Internazionale dell'Automobile ha da qualche settimana un nuovo presidente: si tratta di Mohammed Ben Sulayem che ha preso il posto di Jean Todt. Tra tante new entries nelle alte cariche della FIA stessa, nello specchietto relativo alla "General Organisation" non compaiono più – attualmente – nel settore "Single Seater" (monoposto) i nomi del Direttore di Gara australiano Michael Masi e quello di Nikolas Tombazis. Al loro posto figura Peter Bayer, che è anche il nuovo Segretario Generale per il Motor Sport. Nell'organigramma precedente, il Direttore di Gara australiano e l'ex-ingegnere ferrarista figuravano come responsabili rispettivamente di Sporting Matters e di Technical Matters. Potrebbe significare semplicemente che entrambi continueranno a svolgere le loro attuali funzioni, ma sotto una più diretta ...

