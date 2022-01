Evra | “Se da calciatore dici che sei gay | sei morto Ricordo una volta…”

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) A Le Parisien, l'ex giocatore francese racconta come l'omosessualità nel calcio sia vissuta come un tabù

'"Nel calcio tutto è chiuso " sottolinea". Se dadici che sei gay, sei morto. Ricordo una volta venne una persona a parlare di omosessualità alla squadra. Certi colleghi dissero che ...Se dadici che sei gay, sei finito". Il discorso dipoi prosegue: "Ricordo una volta venne una persona a parlare di omosessualità alla squadra. Certi colleghi dissero che l'..."Nel calcio, se dici di essere gay, e' finita. Io ho giocato con giocatori omosessuali. Si sono aperti con me perche' hanno paura di parlarne ...L'omosessualità nel calcio rimane un tabù. Difficile parlarne apertamente, lo ammette lo stesso Patrice Evra a Le Parisien: " Devo testimoniare per spingere ragazzi e ragazze vittime di violenze a non ...