Evra | «Ho giocato con calciatori gay | in ogni squadra ce ne sono almeno due»

Patrice Evra, ex terzino di Juve e Manchester United, ha parlato del tema dell'omosessualità nel mondo del calcio: le dichiarazioni Intervistato da Le Parisien, Patrice Evra ha parlato così dell'omosessualità nel mondo del calcio. DICHIARAZIONI – «Quando ero in Inghilterra, hanno portato qualcuno a parlare con la squadra dell'omosessualità. Alcuni dei miei colleghi hanno detto "è contro la mia religione, se c'è un omosessuale in questo spogliatoio, deve lasciare il club" e altri commenti. A quel tempo, dissi, "stai zitto". Ho giocato con giocatori gay. Faccia a faccia, si sono aperti con me perché hanno paura di parlare diversamente. Ci sono almeno due giocatori per club che sono omosessuali ma nel mondo del calcio è ancora tabù».

