Estrazione Eurojackpot di Oggi

(Di mercoledì 12 gennaio 2022)e? il primo gioco a jackpot al quale partecipano ben 18 Paesi europei e con un primo premio sempre milionario. Cos’èI Paesi partecipanti sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia, Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia. L’diavviene ogni venerdi? alle 20.00.Scopri tutte le estrazioni di questo mese Giocare e? semplicissimo: basta mettere in gioco almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2 euro.premia i vincitori con ben 12 categorie di vincita, dal 5+2 al 2+1. Se si fa 5+2 si vince il jackpot milionario europeo. Si possono anche giocare Sistemi Integrali e Sistemi Integrali Ridotti. Si può giocare anche all’estero in ciascun ...

Advertising

lottologia : Estrazione dell'EuroJackpot di Venerdì, 07 Gennaio 2022 #eurojackpot #lotterie #lotteria #estrazioni #estrazione… - lottologia : Estrazione dell'EuroJackpot di Venerdì, 07 Gennaio 2022 #eurojackpot #lotterie #lotteria #estrazioni #estrazione… - lottologia : Estrazione dell'EuroJackpot di Venerdì, 07 Gennaio 2022 #eurojackpot #lotterie #lotteria #estrazioni #estrazione… - lottologia : Estrazione dell'EuroJackpot di Venerdì, 07 Gennaio 2022 #eurojackpot #lotterie #lotteria #estrazioni #estrazione… - infoitcultura : Eurojackpot, numeri vincenti dell'estrazione di oggi venerdì 7 gennaio 2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Estrazione Eurojackpot

... Million day Lotto SuperEnalottoMillion Day: come riscuotere le vincite dopo aver ... Million Day Million Day10 gennaio 2022 numeri vincenti di oggi: estraz[...] La combinazione ......9 milioni dell'. Negli Stati Uniti invece riflettori puntati su Powerball e MegaMillions, che mettono sul piatto rispettivamente 20 e 300 milioni di dollari.Lotto Superenalotto ...LEGGI ANCHE >>> Lotto e SuperEnalotto, come e quando si gioca. Estrazione del Lotto di oggi 7 gennaio 2022. LOTTO, I NUMERI. BARI 62 42 59 71 63. CAGLIARI 45 48 2 32 70. FIRENZE 84 60 51 59 46. GENOVA ...Estrazione Eurojackpot: ecco i numeri vincenti di oggi venerdì 7 gennaio 2022 e quote del concorso numero 1/2022. Estrazioni in diretta in Europa e vincite.