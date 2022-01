Erutta il vulcano Wolf alle Galapagos: ecco le spettacolari immagini della lava che fuoriesce – Video (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il vulcano Wolf alle Galapagos continua a Eruttare dopo il “risveglio” del 7 gennaio. La montagna più alta delle Isole ha Eruttato lava e cenere nell’Oceano Pacifico il 7 gennaio e una nuvola di gas e cenere è salita a 3793 metri sopra il livello del mare. ecco le spettacolari immagini della lava che fuoriesce che, al momento, non sta alterando lo stile di vita delle iguane. Il vulcano di 1.701 metri è uno dei numerosi vulcani attivi nelle isole, che distano quasi 1.000 chilometri dal continente sudamericano. L’ultima eruzione del vulcano risale al 2015. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ilcontinua are dopo il “risveglio” del 7 gennaio. La montagna più alta delle Isole hatoe cenere nell’Oceano Pacifico il 7 gennaio e una nuvola di gas e cenere è salita a 3793 metri sopra il livello del mare.lecheche, al momento, non sta alterando lo stile di vita delle iguane. Ildi 1.701 metri è uno dei numerosi vulcani attivi nelle isole, che distano quasi 1.000 chilometri dal continente sudamericano. L’ultima eruzione delrisale al 2015. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

rifleplan : @fanpage 'Erutta un vulcano. I No-vax non credono alla versione ufficiale e danno colpa agli esperimenti atomici so… - troisi_licia : @akenatoth Il Vulcano Laziale è un vulcano ma lui non lo sa, e per questo non erutta. - Loredanataberl1 : RT @RaiNews: Erutta il vulcano Wolf alle Galapagos, rischio altissimo per le iguane rosa, mentre la popolazione sul versante opposto non è… - LorellaMaffei : RT @RaiNews: Erutta il vulcano Wolf alle Galapagos, rischio altissimo per le iguane rosa, mentre la popolazione sul versante opposto non è… - ninda1952 : RT @RaiNews: Erutta il vulcano Wolf alle Galapagos, rischio altissimo per le iguane rosa, mentre la popolazione sul versante opposto non è… -