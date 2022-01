“Eroe”, il nuovo singolo di Il Sarto ispirato a Kurt Cobain (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “Dov’è l’Eroe di questi tempi? Ho sentito il bisogno di esprimere l’importanza del piccolo gesto, che fa scattare quella scintilla che agli occhi degli altri può farti diventare un Eroe” Da venerdì 31 dicembre sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali “Eroe” (Italiana Musica Artigiana), il nuovo singolo di Il Sarto. “Eroe” è una canzone che ha diversi significati e diverse sfumature, è dedicata principalmente a uno degli eroi che hanno caratterizzato l’adolescenza di molti ragazzi nel fermento dei primi musicali anni 90: Kurt Cobain. Il testo del brano è stato più volte rivisto e durante la stesura l’autore racconta di aver affrontato un percorso “in reverse” per riuscire a tirar fuori vecchie ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “Dov’è l’di questi tempi? Ho sentito il bisogno di esprimere l’importanza del piccolo gesto, che fa scattare quella scintilla che agli occhi degli altri può farti diventare un” Da venerdì 31 dicembre sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali “” (Italiana Musica Artigiana), ildi Il. “” è una canzone che ha diversi significati e diverse sfumature, è dedicata principalmente a uno degli eroi che hanno caratterizzato l’adolescenza di molti ragazzi nel fermento dei primi musicali anni 90:. Il testo del brano è stato più volte rivisto e durante la stesura l’autore racconta di aver affrontato un percorso “in reverse” per riuscire a tirar fuori vecchie ...

Advertising

lastknight : Come esce Novak Djokovic dalla questione Australian Open, eroe o canaglia? Distrutto o mitizzato? E gli altri sogge… - Lopinionista : “Eroe”, il nuovo singolo di Il Sarto ispirato a Kurt Cobain - Mariteres123 : @GassmanGassmann @LeFrecce Ci piace questo nuovo eroe verde ??È’ lodevole il suo impegno , un bellissimo esempio - DArTHR4V3M : RT @lastknight: Come esce Novak Djokovic dalla questione Australian Open, eroe o canaglia? Distrutto o mitizzato? E gli altri soggetti coin… - Novacula_Occami : RT @_GianLuca_: Ne dice di ogni poi basta che vada in un negozio di dischi ed ora è di nuovo Eroe. Ma sarete Voi, invece, un ammasso di sce… -