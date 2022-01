Elezione Quirinale, Calenda: "Bonino al Colle? Magari. Ci metterei la firma domani mattina" (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma, 12 gennaio 2022 La risposta del leader di Azione a margine della conferenza stampa per annunciare l'accordo federativo con +Europa a Roma all'Hotel Nazionale. Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma, 12 gennaio 2022 La risposta del leader di Azione a margine della conferenza stampa per annunciare l'accordo federativo con +Europa a Roma all'Hotel Nazionale.

Advertising

Agenzia_Ansa : Una manifestazione nazionale 'di tutti i partiti antifascisti' contro l'ipotesi dell'elezione di Silvio Berlusconi… - Montecitorio : Elezione del #PresidentedellaRepubblica: storia, documenti e curiosità in una sezione del sito dedicata. Un percor… - QuiMediaset_it : L’atteso speciale di #ViaggioNellaGrandeBellezza dedicato al #Quirinale, con Cesare Bocci, andrà in onda nella coll… - stefano_romani : RT @AlienoIt: Le voci sul voto da remoto per il #Quirinale mi puzza tanto di trappolone alla Trump. Magheggi in vista per l’elezione del nu… - fisco24_info : Quirinale, Calenda: 'Bonino nome di riferimento': Le parole del leader di Azione sull'elezione del presidente della… -