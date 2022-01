Elettra Lamborghini da record | «Sarà la prima celebrità italiana di cera al Madame Tussauds di Amsterdam»

Leggi su blog.libero

(Di mercoledì 12 gennaio 2022)mette a segno un altro. La cantante, personaggio televisivo e influencerverrà rappresentata con una statua dipresso il museodi. Ed è lache verrà rappresentata. Nel mese di settembre 2021si è recata al, dove ha posato per oltre tre ore per gli scultori, i quali hanno preso le sue misure, scattato centinaia di foto e rilevato tutti i dettagli utili alla realizzazione della statua: dalla sfumatura degli occhi al tono della sua pelle, dal colore dei suoi capelli fino alla conformazione dei suoi denti. Ma non solo. È stata, infatti, realizzata anche una scansione ...