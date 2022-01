(Di mercoledì 12 gennaio 2022)verrà rappresentata con unadipresso ildi. «Abbiamo rilevato una crescita nel numero dei turisti italiani sia nella capitale che presso il nostro. Proprio per questo abbiamo deciso di rappresentare un personaggio italiano», ha dichiarato Quinten Luykx, direttore generale di. «Il turismo straniero rappresenta per noi circa il 70% dei visitatori totali di cui, in particolare, il 12% è di nazionalità italiana. L’età media è tra i 20 e i 25 anni. Inoltre, il mercato italiano è quello che negli ultimi anni registra una crescita più veloce rispetto agli altri»....

Advertising

CatelliRossella : ???????????????La statua di Elettra Lamborghini a museo delle cere ad Amsterdam - Musica - ANSA - SecolodItalia1 : Elettra Lamborghini avrà una statua di cera al museo Madame Tussauds di Amsterdam - tommybu07 : RT @ElettrateQuiero: Manca Elettra Lamborghini a #Sanremo2022 - barinewstv : Elettra Lamborghini, la sua statua di cera al Madame Tussauds - StraNotizie : Elettra Lamborghini avrà una statua al Madame Tussauds di Amsterdam -

Ultime Notizie dalla rete : Elettra Lamborghini

LiberoQuotidiano.it

... originario dell'Olanda La cantante, personaggio televisivo e influencer italianaverrà rappresentata con una statua di cera presso il museo Madame Tussauds di Amsterdam. "Abbiamo ...... sugli amici famosi come Sfera Ebbasta e tanto altro! Schiaccia play per vedere questo video esclusivo di MTV Cribs Italia:, Luis Alberto, Gué Pequeno, Theo Hernandez, Luca Vezil,...E' la prima star italiana a posare per la scultura in 3D che sarà posta accanto a quelle di Beyoncè e Ariana Grande ...La cantante, personaggio televisivo ed influencer italiana Elettra Lamborghini verrà rappresentata con una statua di cera presso il museo Madame Tussauds di Amsterdam. “Abbiamo rilevato una crescita n ...