Elettra Lamborghini ”addio” all’Italia? La sua grande preoccupazione

Leggi su chenews

(Di mercoledì 12 gennaio 2022)dice? La storia della cantante fa pensare: ecco perché potrebbe non tornare. Foto Instagramdice? La bella cantante potrebbe non tornare in patria ecco perché. Basta guardare il profilo Instagram dell’ereditiera per diventare invidiosi della sua sfavillante vita., appena è stato possibile, ha ricominciato a viaggiare in giro per il mondo sempre (o quasi) al fianco di suo marito Afrojack. I due si sono sposati a settembre 2020 e da allora spaziano tra viaggi di lavoro e di piacere tra l’Italia, Dubai, Belgio e Olanda. Merito anche della provenienza del marito, nato in Olanda ma residente in Belgio. Al momentoe ...