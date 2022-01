Elettori per il Quirinale, Musumeci tradito dai suoi. «Pavidi deputati hanno offeso le istituzioni, non me» (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Franchi tiratori all’opera in Sicilia per l’elezione (a scrutinio segreto) dei tre Grandi Elettori per il Quirinale. A farne le spese il governatore siciliano Nello Musumeci. Arrivato ultimo della prestigiosa terna dei delegati regionali chiamati a eleggere il successore di Mattarella. Dopo il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè e il deputato 5Stelle Nuccio Di Paola. Musumeci silurato dai franchi tiratori Un fattaccio destinato a terremotare il panorama politico dell’isola. Il presidente della Regione siciliana, con i suoi 29 voti, è stato ‘tradito’ da alcuni esponenti della sua maggioranza di centrodestra. Otto per la precisione. Che gli hanno preferito il grillino Nuccio Di Paola. Il più votato è risultato il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Franchi tiratori all’opera in Sicilia per l’elezione (a scrutinio segreto) dei tre Grandiper il. A farne le spese il governatore siciliano Nello. Arrivato ultimo della prestigiosa terna dei delegati regionali chiamati a eleggere il successore di Mattarella. Dopo il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè e il deputato 5Stelle Nuccio Di Paola.silurato dai franchi tiratori Un fattaccio destinato a terremotare il panorama politico dell’isola. Il presidente della Regione siciliana, con i29 voti, è stato ‘’ da alcuni esponenti della sua maggioranza di centrodestra. Otto per la precisione. Che glipreferito il grillino Nuccio Di Paola. Il più votato è risultato il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, ...

Advertising

borghi_claudio : @CaloreGiacomo Le regioni nominano tre 'grandi elettori' ciascuna per votare il presidente della repubblica. Due ma… - CarloVerdelli : #Quirinale Uno sforzo, partiti e grandi elettori. Fate un passo indietro e regalateci un capo dello Stato di sana e… - fattoquotidiano : Quirinale, i grandi elettori saranno 1009: proclamato senatore Porta (Pd). Prende il posto di Cario, decaduto per i… - danieledv79 : RT @Corriere: Quirinale, Musumeci tradito nel voto per i grandi elettori. Voci di dimissioni - SecolodItalia1 : Elettori per il Quirinale, Musumeci tradito dai suoi. «Pavidi deputati hanno offeso le istituzioni, non me»… -