Eleonora Giorgi grata a Clizia Incorvaia | “Ha ricondotto Paolo Ciavarro da me”

(Di mercoledì 12 gennaio 2022)torna a parlare di: “La ringrazio perchè hada me”è stata una delle ‘ripetenti vip’ della prima puntata del nuovo programma di Italia 1 Back to school. E in questa occasione l’attrice ha sicuramente ben figurato. Oggi ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del magazine Novella 2000 proprio per parlare di questa sua esperienza e della sua vita. Ad un certo puntoha anche voluto parlare di suo figlio, che presto diventeranno genitori. E in questa circostanza la popolare attrice ha voluto ...

Advertising

Shinichi199E : Pare che la prima puntata di Sanremo avrà, oltre ad Ornella Muti co-conduttrice, Eleonora Giorgi come superospite c… - andreeee99 : Ad alcuni maestrini capita Jonathan, ad altri Eleonora Giorgi e Flavia Vento #BackToSchool - plowiue : flavia vento è riuscita a battere eleonora giorgi, cioè sta facendo rincoglionire e arrabbiare i suoi due maestrini aiuto #backtoschool - il_tweetatore : Flavia Vento come una Eleonora Giorgi qualunque ha da ridire sui programmi scolastici ?? #BackToSchool - laViscontina : Flavia Vento è Eleonora Giorgi di questa settimana...???? #BackToSchool -

Ultime Notizie dalla rete : Eleonora Giorgi

torna a parlare di Clizia Incorvaia: 'La ringrazio perchè ha ricondotto Paolo Ciavarro da me'è stata una delle 'ripetenti vip' della prima puntata del nuovo programma ...non dice addio al sesso per colpa dell'età. A 68 anni desidera continuare a essere travolta dalla passione, come confessa a Novella 2000 . Quando le si domanda se anche ora si ...Eleonora Giorgi torna a parlare di Clizia Incorvaia: "La ringrazio perchè ha ricondotto Paolo Ciavarro da me" Eleonora Giorgi è stata una delle 'ripetenti ...Eleonora Giorgi non dice addio al sesso per colpa dell’età. A 68 anni desidera continuare a essere travolta dalla passione, come confessa a Novella 2000. Eleonora Giorgi: 'Addio al sesso a 68 anni? No ...