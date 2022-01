Elena Gianturco Passo storico per la medicina | un trapianto di cuore da maiale

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Elena Gianturco

Leggo.it

Passo storico per la medicina, un trapianto di cuore da maiale a uomo è stato eseguito con successo per la prima volta negli Usa a Baltimora. Il primo coraggioso paziente è stato David ...Natale a casa per Lorenzo, il bimbo piuma che alla nascita pesava solo 370 grammi. Talmente piccolo che non riusciva a piangere perché i polmoni non avevano avuto il tempo di formarsi. È stata una ...Elena GianturcoPasso storico per la medicina, un trapianto di cuore da maiale a uomo è stato eseguito con successo per la prima volta negli Usa a Baltimora. Il primo coraggioso paziente è ...Natale a casa per Lorenzo, il bimbo piuma che alla nascita pesava solo 370 grammi. Talmente piccolo che non riusciva a piangere perché i polmoni non avevano avuto il tempo di ...