“Ecco chi sono le mie 5 co-conduttrici”. Sanremo 2022, l’annuncio a sorpresa di Amadeus durante il TG1 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Manca pochissimo alla 72esima edizione del Festival di Sanremo. Il direttore artistico e conduttore Amadeus, comincia a far trapelare pian piano tutti gli ospiti che solcheranno il palco del Festival della canzone italiana. Il conduttore, nel corso dell’edizione del Tg1 in onda alle ore 20.00 martedì 11 gennaio, ha annunciato le 5 conduttrici che lo affiancheranno nelle cinque serate previste della kermesse canora ligure, che si svolgerà dall’1 al 5 febbraio 2022. Amadeus ha detto: “Buonasera, prima di parlare del Festival, mi unisco al dolore di tutto il gruppo, per la morte di David Sassoli che ho avuto il piacere di conoscere”. Così il conduttore che ha poi elencato le figure con le quali condividerà l’esperienza del prossimo Festival. Ma andiamo con ordine: la prima sera ci sarà Ornella Muti, la ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Manca pochissimo alla 72esima edizione del Festival di. Il direttore artistico e conduttore, comincia a far trapelare pian piano tutti gli ospiti che solcheranno il palco del Festival della canzone italiana. Il conduttore, nel corso dell’edizione del Tg1 in onda alle ore 20.00 martedì 11 gennaio, ha annunciato le 5che lo affiancheranno nelle cinque serate previste della kermesse canora ligure, che si svolgerà dall’1 al 5 febbraioha detto: “Buonasera, prima di parlare del Festival, mi unisco al dolore di tutto il gruppo, per la morte di David Sassoli che ho avuto il piacere di conoscere”. Così il conduttore che ha poi elencato le figure con le quali condividerà l’esperienza del prossimo Festival. Ma andiamo con ordine: la prima sera ci sarà Ornella Muti, la ...

