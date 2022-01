Ecco che cosa ha detto Djokovic sugli "errori" nella vicenda australiana (Di mercoledì 12 gennaio 2022) AGI - Novak Djokovic ha ammesso errori nei suoi documenti di viaggio australiani e nel suo comportamento dopo essere risultato positivo al test del coronavirus. Ecco il testo integrale della sua dichiarazione, pubblicata sui social: "Voglio affrontare la continua disinformazione sulle mie attività e sulla partecipazione agli eventi di dicembre in vista del mio risultato positivo al test Pcr Covid. Questa è una disinformazione che deve essere corretta, in particolare nell'interesse di alleviare la preoccupazione più ampia nella comunità sulla mia presenza in Australia, e per affrontare questioni che sono molto dolorose e riguardano la mia famiglia. Voglio sottolineare - ha affermato il numero uno del tennis - che mi sono adoperato molto per garantire la sicurezza di tutti e il mio rispetto degli obblighi di test". E ... Leggi su agi (Di mercoledì 12 gennaio 2022) AGI - Novakha ammessonei suoi documenti di viaggio australiani e nel suo comportamento dopo essere risultato positivo al test del coronavirus.il testo integrale della sua dichiarazione, pubblicata sui social: "Voglio affrontare la continua disinformazione sulle mie attività e sulla partecipazione agli eventi di dicembre in vista del mio risultato positivo al test Pcr Covid. Questa è una disinformazione che deve essere corretta, in particolare nell'interesse di alleviare la preoccupazione più ampiacomunità sulla mia presenza in Australia, e per affrontare questioni che sono molto dolorose e riguardano la mia famiglia. Voglio sottolineare - ha affermato il numero uno del tennis - che mi sono adoperato molto per garantire la sicurezza di tutti e il mio rispetto degli obblighi di test". E ...

