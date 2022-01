E’ ufficiale | Walter Sabatini nuovo direttore sportivo della Salernitana

(Di mercoledì 12 gennaio 2022)ha accettato la proposta del presidenteDanilo Iervolino e sarà il. Secondo quanto riporta Sky Sport il dirigente umbro, che nei mesi scorsi è stato vicino al Genoa, firmerà un contratto di sei mesi e sarà operativo da subito per cercare di rafforzare la rosa di Stefano Colantuono, ultima in classifica. Consiglia

Sabatini sarà il nuovo direttore sportivo della Salernitana . Il dirigente umbro, come ... In queste ore si attende il comunicatodel club con la sua nomina. Sabatini (getty images) ......sarebbe intenzionato a superare in maniera celere l'ostacolo che rallenterebbe l'inizio... Non a caso il nuovo presidente del cavalluccio marino avrebbe già preso contatti conSabatini ...Salernitana, Walter Sabatini nuovo ds: storia, carriera, malattia. L'esperto dirigente umbro ha firmato un contratto fino a giugno ...Walter Sabatini sarà il nuovo direttore sportivo della Salernitana. Il dirigente umbro, come riportato da Sky, ha sciolto le ultime riserve e ha accettato la proposta del nuovo proprietario Danilo Ier ...