“É sempre mezzogiorno” | cracker di Fulvio Marino

Leggi su fattidigossip

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Anche oggi, il forno diarde… di passione! Il panettiere piemontese ci prepara uno dei prodotti da forno più amati e consumati, in ogni momento della giornata. Vediamo come preparare in casa i. Ingredienti 250 g farina 0, 250 g farina integrale, 250 g acqua, 100 g lievito madre (o 3 g di lievito di birra), 50 g olio evo, 26 g sale Procedimento In una ciotola, o in planetaria, mettiamo le farine, 0 ed integrale, il lievito madre (o quello di birra sbriciolato) e gran parte dell’acqua. Mescoliamo con un cucchiaio e, ad impasto formato, inseriamo il sale (possiamo ridurlo a 20 g) e l’acqua rimasta. Lavoriamo per qualche minuto, fino ad ottenere un impasto liscio, quindi aggiungiamo l’olio e lavoriamo fino a farlo assorbire. Copriamo e lasciamo lievitare per 1 ora e mezza a temperatura ambiente. Dividiamo ...