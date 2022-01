E se le elezioni per il Colle si allungassero fino a Sanremo? Panico istituzionale (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Non giriamoci attorno: l’Italia a inizio febbraio rischia il caos. La pandemia e i No vax stavolta non c’entrano: quello che si configura è uno scenario ben più delicato, ed eventualmente catastrofico. Sto parlando di quella manciata di giorni durante i quali l’elezione del capo dello stato e il Festival di Sanremo potrebbero pericolosamente sovrapporsi; ore potenzialmente drammatiche, durante le quali il paese potrebbe trovarsi in un’incertezza che non ha precedenti nella storia repubblicana, senza sapere cioè né il successore di Mattarella né quello dei Måneskin. Il rischio è concreto: la prima convocazione per le Camere in seduta comune è lunedì 24 gennaio; mentre il Festival parte martedì 1 febbraio. A oggi, tra veti e divisioni, sembra impossibile che le prime tre votazioni possano indicare il nuovo inquilino del Colle; e fra assenti per Omicron e ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Non giriamoci attorno: l’Italia a inizio febbraio rischia il caos. La pandemia e i No vax stavolta non c’entrano: quello che si configura è uno scenario ben più delicato, ed eventualmente catastrofico. Sto parlando di quella manciata di giorni durante i quali l’elezione del capo dello stato e il Festival dipotrebbero pericolosamente sovrapporsi; ore potenzialmente drammatiche, durante le quali il paese potrebbe trovarsi in un’incertezza che non ha precedenti nella storia repubblicana, senza sapere cioè né il successore di Mattarella né quello dei Måneskin. Il rischio è concreto: la prima convocazione per le Camere in seduta comune è lunedì 24 gennaio; mentre il Festival parte martedì 1 febbraio. A oggi, tra veti e divisioni, sembra impossibile che le prime tre votazioni possano indicare il nuovo inquilino del; e fra assenti per Omicron e ...

Ultime Notizie dalla rete : elezioni per Draghi al Colle vuol dire elezioni anticipate, lo scenario peggiore per l'Italia ... quella del Governo Draghi si chiuderebbe come una semplice parentesi della storia italiana, si sgonfierebbe la ciambella di salvataggio che la presidenza dell'ex Capo della BCE di per sé rappresenta,...

La surreale strategia politica del "vade retro Berlusconi, ma resta cu' mme nun me lassà" Il motivo per cui, la strategia del Pd sul governo e sul Quirinale non sembra avere alcun senso, ... o è stato, un protagonista della Repubblica, un leader politico che ha vinto tre volte le elezioni ...

Elezioni Quirinale 2022, tutte le news Corriere della Sera GUIDONIA – Ponte della Longarina, finalmente iniziano i lavori E’ chiuso da più di due anni perché la rampa traballava, ma il 2022 inizia con una buona notizia per i cittadini di Guidonia Montecelio. A quattro mesi dalle prossime elezioni comunali l’amministrazio ...

La trappola del QuirinaleDraghi al Colle vuol dire elezioni anticipate, lo scenario peggiore per l’Italia Il presidente del Consiglio ha cambiato la credibilità del nostro Paese, ma la cultura del sistema politico è rimasta la stessa. La maggioranza litigiosa non può privarsi del suo unico collettore e al ...

