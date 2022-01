È morto Magawa, il topo eroe fiutatore di mine anti-uomo: era appena andato in pensione (Di mercoledì 12 gennaio 2022) È morto Magawa, il topo gigante africano celebrato per aver aiutato a scoprire oltre 100 mine anti-uomo e altri esplosivi in Cambogia. Lo rende noto la Bbc, che ricorda come il ratto si sia distinto non solo per il suo record nel fiutare le sostanze chimiche contenute negli ordigni inesplosi, ma anche per il proprio lungo servizio. Magawa era un roditore di dimensioni mediamente più grandi rispetto a quelle del topo domestico ma comunque abbastanza leggero da poter passare sopra a una mina antiuomo senza farla esplodere, rischio che invece corrono gli artificieri. Per questo era stato addestrato da Apopo a riconoscere e individuare l’odore delle sostanze chimiche presenti nell’esplosivo usato per confezionare le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) È, ilgigante africano celebrato per aver aiutato a scoprire oltre 100e altri esplosivi in Cambogia. Lo rende noto la Bbc, che ricorda come il ratto si sia distinto non solo per il suo record nel fiutare le sostanze chimiche contenute negli ordigni inesplosi, ma anche per il proprio lungo servizio.era un roditore di dimensioni mediamente più grandi rispetto a quelle deldomestico ma comunque abbastanza leggero da poter passare sopra a una minasenza farla esplodere, rischio che invece corrono gli artificieri. Per questo era stato addestrato da Apopo a riconoscere e individuare l’odore delle sostanze chimiche presenti nell’esplosivo usato per confezionare le ...

