E' morto Magawa | il topo eroe decorato | ha scovato oltre 100 mine in Cambogia

... èlo scorso fine settimana all'età di 8 anni. Ne ha dato notizia la ong belga Apopo. "era in buona salute e trascorreva la maggior parte del tempo giocando con il suo solito entusiasmo. ...Il ratto 'sniffa - mine' ha vissuto l'ultimo periodo in pensione, godendosi il riposo di 5 anni di lavoro 'È con il cuore pesante che condividiamo la triste notizia chequesto fine settimana'. Sono le parole scritte dalla dall'organizzazione no profit belga, l' APOPO, per annunciare la scomparsa di quello che è stato il loro miglior 'sniffatore di mine ...Magawa, il topo "eroe" decorato per aver fiutato oltre 100 mine antipersona e altri ordigni inesplosi in Cambogia , è morto lo scorso fine settimana ...Il ratto “sniffa-mine” ha vissuto l’ultimo periodo in pensione, godendosi il riposo di 5 anni di lavoro “È con il cuore pesante che condividiamo la triste notizia che Magawa è morto questo fine settim ...