Drusilla Foer sul palco di Sanremo 2022: sarà la prima conduzione "en travesti" della storia del festival

Sanremo 2022, le conduttrici scelte da Amadeus

Nella serata di ieri, 11 gennaio 2022, durante il Tg1, il conduttore e direttore artistico del festival di Sanremo 2022 ha annunciato le cinque co-conduttrici che lo affiancheranno nella nuova avventura che partirà il 1 febbraio. La prima sera ci sarà Ornella Muti, la seconda sera Lorena Cesarini, nella terza sera ci sarà Drusilla Foer, nella quarta serata Maria Chiara Giannetta. Nella finale di sabato vedremo Sabrina Ferilli. A colpire i telespettatori è stata soprattutto Drusilla Foer. Con lei, Sanremo 2022 sdogana la prima conduzione "en travesti" della storia del festival.

