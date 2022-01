Drusilla Foer e il pessimo titolo del Tempo che la definisce “travestito” e chiama “vallette” le co-conduttrici

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) La notizia della presenza ditra le co-di Amadeus al prossimo festival di Sanremo, che andrà in onda dall’1 al 5 febbraio 2022, non è stata accolta benissimo dalla stampa di destra. Invece di soffermarsi sulle sue qualità artistiche oppure sull’arguzia del personaggio, si è preferito far notare come in realtà si tratti di un uomo, l’attore Gianluca Gori, “” da donna. È proprio questa la parola utilizzata dalper dare la notizia: “A Sanremo arriva: untra le cinquedi Amadeus”. Già il termine “” appare vetusto, ancorato a unin cui la presenza femminile faceva solo da contorno al conduttore uomo, buona soltanto per ...