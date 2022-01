Draghi al Colle vuol dire elezioni anticipate, lo scenario peggiore per l’Italia (Di mercoledì 12 gennaio 2022) È sempre più evidente che, nel caso in cui Draghi salisse al Colle, la conseguenza più probabile della sua elezione a Capo dello Stato sarebbe non solo la fine del suo Governo, ma anche quella della legislatura. Questa prospettiva, che non sfugge né all’interessato, né a quanto vorranno propiziarne od ostacolarne l’elezione proprio in vista di questo esito, discende da quella sorta di trappola perfetta in cui è imprigionata la maggioranza di governo, che non può dividersi nel voto per il Colle, senza autodistruggersi, e non può unirsi nell’indicazione di Draghi, senza privarsi del proprio unico punto di tenuta e giustificazione politica. Non penso che si manchi di rispetto né al presidente del Consiglio, né al Capo dello Stato se si rileva che questa trappola dipende innanzitutto dall’indisponibilità del primo di ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 12 gennaio 2022) È sempre più evidente che, nel caso in cuisalisse al, la conseguenza più probabile della sua elezione a Capo dello Stato sarebbe non solo la fine del suo Governo, ma anche quella della legislatura. Questa prospettiva, che non sfugge né all’interessato, né a quanto vorranno propiziarne od ostacolarne l’elezione proprio in vista di questo esito, discende da quella sorta di trappola perfetta in cui è imprigionata la maggioranza di governo, che non può dividersi nel voto per il, senza autodistruggersi, e non può unirsi nell’indicazione di, senza privarsi del proprio unico punto di tenuta e giustificazione politica. Non penso che si manchi di rispetto né al presidente del Consiglio, né al Capo dello Stato se si rileva che questa trappola dipende innanzitutto dall’indisponibilità del primo di ...

