Dovremo fare davvero la quarta dose di vaccino anti-Covid? (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “Non abbiamo ancora dati sulla quarta dose per poterci esprimere”, dice Marco Cavaleri dell’Ema, “ma non si può andare avanti con dosi booster” Mentre la variante Omicron continua la sua inarrestabile cavalcata in Europa, tanto che potrebbe presto soppiantare la Delta e diventare dominante, gli scienziati si confrontano sulle strategie per arginare un contagio sempre più capillare: “Sta emergendo il confronto su una quarta dose con i vaccini attualmente disponibili“, ha detto Marco Cavaleri, capo della strategia vaccinale dell’Ema, “ma non sono stati ancora generati dati a sostegno di questo approccio”. “Tuttavia”, ha aggiunto “Le vaccinazioni ripetute a breve distanza di tempo non rappresenterebbero una strategia sostenibile a lungo termine“. Un altro argine contro Omicron è rappresentato ... Leggi su zon (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “Non abbiamo ancora dati sullaper poterci esprimere”, dice Marco Cavaleri dell’Ema, “ma non si può andare avcon dosi booster” Mentre la variante Omicron continua la sua inarrestabile cavalcata in Europa, tanto che potrebbe presto soppiantare la Delta e diventare dominante, gli scienziati si confrontano sulle strategie per arginare un contagio sempre più capillare: “Sta emergendo il confronto su unacon i vaccini attualmente disponibili“, ha detto Marco Cavaleri, capo della strategia vaccinale dell’Ema, “ma non sono stati ancora generati dati a sostegno di questo approccio”. “Tuttavia”, ha aggiunto “Le vaccinazioni ripetute a breve distanza di tempo non rappresenterebbero una strategia sostenibile a lungo termine“. Un altro argine contro Omicron è rappresentato ...

Advertising

juventusfc : ?? Allegri: «Ho parlato con @federicochiesa. Dispiace tantissimo, ma è giovane e ha tempo di riprendersi e fare una… - NetflixIT : Noi quando pensiamo a tutte le cose che dovremo fare dopo la fine delle feste: - leob_08 : Non sopporto quando in una conversazione viene usato il plurale ma poi lo devo fare io, es. 'dovremo stampare quest… - Lorenzo20850840 : @giuliahepburn94 @Noninfluente abbisogna presto dovremo tutti tirarci su le maniche e fare pulizia, e sarà un gran… - TommyBrain : RT @EdoardoScordo: @Adnkronos Non vi preoccupate, tanto ce le dovremo fare noi, non voi. Tranquilli. -