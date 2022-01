Donna compie 106 anni, il suo segreto? Vi lascerà senza parole (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Una Donna che ha compiuto 106 anni la settimana scorsa, ha condiviso il suo segreto per vivere a lungo: l’amore per Gesù e i Big Mac. Dorothy Nedd è nata nel 1914 e ha vissuto due guerre mondiali e il primo atterraggio sulla luna; adesso si può considerare una delle persone più anziane al mondo. Come riportato dal ‘Mirror’, Dorothy è ancora per la maggior parte autonoma, ma nella sua casa a Philadelphia, Pennsylvania, vive con lei la nipote Zulema, che la aiuta con le faccende di casa. LEGGI ANCHE => Niente carboidrati, sì a frullati e zuppe (ma mai dopo le 18): le regole per dimagrire dell’esperto In una recente intervista Zulema ha dichiarato che i segreti della nonna Dorothy per aver vissuto così a lungo sono l’amore per Gesù, ma soprattutto l’amore per i Big Mac del McDonald’s, che entrambe mangiano spesso ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Unache ha compiuto 106la settimana scorsa, ha condiviso il suoper vivere a lungo: l’amore per Gesù e i Big Mac. Dorothy Nedd è nata nel 1914 e ha vissuto due guerre mondiali e il primo atterraggio sulla luna; adesso si può considerare una delle persone più anziane al mondo. Come riportato dal ‘Mirror’, Dorothy è ancora per la maggior parte autonoma, ma nella sua casa a Philadelphia, Pennsylvania, vive con lei la nipote Zulema, che la aiuta con le faccende di casa. LEGGI ANCHE => Niente carboidrati, sì a frullati e zuppe (ma mai dopo le 18): le regole per dimagrire dell’esperto In una recente intervista Zulema ha dichiarato che i segreti della nonna Dorothy per aver vissuto così a lungo sono l’amore per Gesù, ma soprattutto l’amore per i Big Mac del McDonald’s, che entrambe mangiano spesso ...

